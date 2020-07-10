Адвокатура: качество государственной правовой помощи в Ида-Вирумаа улучшилось

Об этом сообщила в своем пресс-релизе Адвокатура Эстонии.

«За улучшением качества и доступности государственной правовой помощи стоит, несомненно, то, что помимо местных адвокатов регион обслуживают также адвокаты адвокатских бюро, расположенных в других городах, а профессиональные стандарты и качество услуг адвокатов очень высокие», – сказал председатель Комиссии по государственной юридической помощи Дмитрий Школяр после выездного заседания, состоявшегося в Нарвском доме суда Ида-Вирумаа.

Улучшение качества услуг подтверждают также председатель Вируского уездного суда Астрид Аси и старший прокурор Нарвского отдела Вируской окружной прокуратуры Гюнтер Коовит.

В период распространения COVID-19 многие внерегиональные адвокаты осуществляли интенсивную работу в Нарвском доме суда по видеомосту. Астрид Аси считает, что адвокаты могли бы и в дальнейшем подумать о возможности участия в заседании по видеомосту. «Участие по видеомосту могло бы также улучшить качество предоставления и доступность государственной правовой помощи, поскольку адвокату не нужно приезжать из другого города на место в Ида-Вирумаа», – сказала Аси. Аси также выделила адвокатов Дмитрия Королева и Роберта Спренгка, которые добавились к числу адвокатов, предоставляющих государственную правовую помощь в Ида-Вирумаа.

И по оценке старшего прокурора Вируской окружной прокуратуры Гюнтера Коовита, качество предоставляемой в Ида-Вирумаа государственной правовой помощи с годами стало лучше, однако, есть все-тки места, на которые следует обратить внимание. Так, например, в Нарве нет достаточного количества местных адвокатов, и большинство местных адвокатов выйдет в ближайшие годы на пенсию. «На практике возникали проблемы также с тем, что адвокаты других регионов, принявшие заказы региона Ида-Вирумаа, не хотят приезжать на место для встречи с клиентом, хотя это может оказаться необходимым», – сказал Коовит. Он добавил, что несмотря на то, что лица, находящиеся под стражей, имеют возможность общаться со своим защитником, в частности, по телефону, адвоката не всегда можно застать по телефону в тот момент, когда арестованный ищет с ним контакта, и часто с целью обеспечения прав на защиту нужны были бы более регулярные личные встречи защитника и его клиента (в данном случае заключенного).

Наряду с представителями суда и прокуратуры в заседании также принял участие руководитель криминального бюро Идаской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны Райнет Юусе. Все участники смогли на месте обсудить проблемы и предложить решения. Комиссия планирует продолжить встречи в данном формате также в Тарту, Пярну и Таллинне.

В Адвокатуре напомнили, что в целях защиты прав и интересов всех лиц в правовом государстве установлено большое количество правил и норм. Однако зачастую случается так, что без наличия соответствующих знаний в юридической сфере человек не справляется с осуществлением своих прав. Многие люди не могут также по материальным причинам нанять адвоката. Для того, чтобы права и интересы человека не остались без защиты только из-за материальных ограничений, законом установлена возможность получения правовой помощи за счет государства.