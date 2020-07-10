Депутат волости Пейпсияэре лишился мандата из-за неумения работать в виртуальном мире

Избирательная комиссия волости Пейпсияэре приостановила депутатские полномочия Мадиса Ави, потому что он пропустил три сессии подряд - в марте, апреле и июне. Депутат на двух сессиях присутствовал, но не смог зарегистрировать себя в виртуальной системе VOLIS, где проходили заседания во время коронакризиса, передает Rus.ERR.
Мадис Ави обжаловал решение местного избиркома в республиканской избирательной комиссии, которая, рассмотрев обстоятельства дела, вынесла 8 июля решение, что мандата депутата лишили правомочно, однако добавила, что депутат может восстановить свои депутатские полномочия.
В отчете республиканской избирательной комиссии сказано, что депутаты вошли в виртуальную систему и зарегистрировали себя с помощью ID-карты, подтвердив таким образом свое участие в сессии. Заявитель этого сделать не смог по техническим причинам, однако на видеозаписи видно, что он на сессии присутствовал.