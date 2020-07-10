Пт, 10.07.2020
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  • Депутат волости Пейпсияэре лишился мандата из-за неумения работать в виртуальном мире

Депутат волости Пейпсияэре лишился мандата из-за неумения работать в виртуальном мире

Компьютер.

ФОТО: STEVE MARCUS/REUTERS

Избирательная комиссия волости Пейпсияэре приостановила депутатские полномочия Мадиса Ави, потому что он пропустил три сессии подряд - в марте, апреле и июне. Депутат на двух сессиях присутствовал, но не смог зарегистрировать себя в виртуальной системе VOLIS, где проходили заседания во время коронакризиса, передает Rus.ERR.

Мадис Ави обжаловал решение местного избиркома в республиканской избирательной комиссии, которая, рассмотрев обстоятельства дела, вынесла 8 июля решение, что мандата депутата лишили правомочно, однако добавила, что депутат может восстановить свои депутатские полномочия.

В отчете республиканской избирательной комиссии сказано, что депутаты вошли в виртуальную систему и зарегистрировали себя с помощью ID-карты, подтвердив таким образом свое участие в сессии. Заявитель этого сделать не смог по техническим причинам, однако на видеозаписи видно, что он на сессии присутствовал. 

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