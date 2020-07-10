МВД - о подготовке помощников полицейских: мы не создаем новый Кайтселийт

Министерство внутренних дел направило на cогласование законопроект о внесении поправок в Закон о полиции и погранохране, Закон о помощниках полицейских и Закон о подоходном налоге. Канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк сказал Eesti Päevaleht, что министерство не может одобрить проект в таком виде. По их мнению, проект в его нынешней форме значительно ослабит общую преемственность и обороноспособность эстонского государства и внесет неясность в цепочку управления.

Министерство внутренних дел считает, что эти изменения помогут Департаменту полиции и погранохраны лучше выполнять свои задачи во время кризиса и расширить возможности быстрого реагирования в кризисной ситуации благодаря большему количеству помощников полицейских и сотрудников полиции.

«Мы не создаем еще один Кайтселийт. Мы создаем для Департамента полиции и погранохраны право привлекать помощников полицейских и сотрудников полиции к выполнению задач по охране порядка в кризисных ситуациях, - сказал канцлер Министерства внутренних дел Лаури Лугна. - Подобно тому, как кайтселийтчики являются частью системы Сил обороны, помощники полицейских являются важной частью полицейской организации».

По словам Лугна, каждое министерство играет определенную роль в обеспечении готовности государства к обороне - Министерство внутренних дел, в частности, отвечает за выполнение задач правоохранительных органов во всех ситуациях, в том числе во время кризиса.

«Кризисные ситуации, когда от сферы управления Министерства внутренних дел ожидают решения более масштабных, чем обычно, задач по охране порядка, таких как восстановление комплексной охраны границ, внезапное нападение на важный объект или массовое нарушение общественного порядка», - перечислил Лугна.

«Однако люди, принадлежащие к кризисному резерву, также должны иметь возможность участвовать в разрешении таких ситуаций, когда необходимо спасти жизни или устранить последствия стихийных бедствий», - уточнил он.

Лугна добавил, что, если государство не готово справляться с такими ситуациями и быстро вмешиваться, они могут перерасти в бедственное положение, чрезвычайное положение или состояние войны. «В реальной кризисной ситуации нет времени, чтобы начинать искать людей, обучать их и приобретать оборудование. Этим нужно заниматься уже сейчас», - сказал он, добавив, что законопроект создаст правовые основы для создания кризисного резерва полиции и пограничной службы.

В настоящее время в Эстонии насчитывается около 1100 помощников полицейских. Почти 450 из них были также вовлечены в урегулирование чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией коронавируса.

«За четыре года для преодоления кризисов необходимо подготовить еще 1200 человек, или около 300 человек в год. Необходимо изменить законодательство, чтобы обеспечить законное участие этих людей в полицейской организации, обеспечить необходимую подготовку и социальные гарантии», - сказал Лугна.

Он подчеркнул, что ответственность за обеспечение внутренней безопасности лежит на Министерстве внутренних дел и Департаменте полиции и погранохраны, а не на Министерстве обороны и Кайтселийте.