Европейские фондовые рынки растут вопреки опасениям по поводу коронавируса

Давление на рынки продолжают оказывать опасения в связи с ростом числа заражений коронавирусом в США и некоторых других странах.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,24% и составил 364,52 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,33%, германский DAX - на 0,27%, французский CAC 40 - на 0,14%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 поднялись на 0,51% и 0,07% соответственно.

Тревоги по поводу ситуации с коронавирусом усилились после того, как в США в четверг в шестой раз за 10 дней был зафиксирован рекордный прирост количества заражений, при этом в ряде штатов также увеличилось количество жертв, пишет MarketWatch.

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил The Wall Street Journal, что США еще не вышли из первой волны эпидемии.

Помимо США о росте числа заражений коронавирусом сообщают и ряд других стран, в том числе Бразилия и ЮАР. Австралийский штат Виктория на этой неделе закрыл границы с соседним Новым Южным Уэльсом для сдерживания распространения заболевания.

"Ухудшению настроений к концу недели также способствовали новости о закрытии школ в Гонконге и дальнейшем ужесточении ограничений в Австралии", - отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Опубликованные в пятницу статданные указали на превзошедший прогнозы подъем промпроизводства во Франции в мае.

Объем промышленного производства во Франции в мае 2020 года увеличился на рекордные 19,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне ослабления карантинных мер и возобновления работы предприятий, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 15,1%, сообщает Trading Economics. Респонденты Dow Jones Newswires прогнозировали рост на 12,5%.

Тем временем промпроизводство в Италии в мае 2020 года подскочило на 42,1% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на пересмотренные 20,5% в апреле. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 22,8%.

В пятницу в том числе дорожают акции европейских производителей полупроводников. Цена бумаг STMicroelectronics увеличивается на 4,5%, акции Infineon Technologies AG растут на 1,5%.

Котировки акций нефтяной компании BP PLC (SPB: BP) растут на 0,05%, Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) Group PLC - на 0,5%.