В парках Кесклинна пройдут летние представления для детей

Начиная со следующей недели в парках района Кесклинн будут проходить традиционные летние спектакли для детей.
«Лето – отличное время для того, чтобы интересно провести досуг с детьми в окружении зелени. Поэтому мы организуем увлекательные представления для всей семьи, которые будут в течение лета проходить в различных парках Кесклинна», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Спектакли будут проходить с начала июля до конца августа по воскресеньям в 11:00. Представления покажут детский театр Miku-Manni (на эстонском) и театр «Летающая корова» (на русском). Продолжительность бесплатного спектакля 30-40 минут. После спектакля детей ждут игры. При сильном дожде спектакль будет перенесен в Кесклиннаский молодежный центр (Рауа, 23). Информация об этом оперативно появится на страничке Управы района Кесклинн в Facebook.
В рамках серии летних спектаклей в Кесклинне можно будет увидеть четыре представления на эстонском языке и одно на русском. Спектакль «Шар на ладони» расскажет о том, как важно следовать своим мечтам. «Тайное желание» - это представление о ведьмочке, которая поняла, что добро творить лучше, чем зло, а «Озорник» - это история об очень милом, но шумном щенке. «Сказка о спящей принцессе» расскажет о принцессе, которая спит не ночью, а днем, а спектакль «Самый лучший» - это история о том, как здорово путешествовать по миру и в итоге понять, что дома все-таки лучше.
Программа летних спектаклей для детей 2020:
19.07 «Тайное желание» парк Фальги
26.07 «Самый лучший» парк Тийгивески
02.08 «Сказка о спящей принцессе» парк Вайкне
09.08 «Сказка о спящей принцессе» Кадриорг
16.08 «Шар на ладони» парк Тийгивески (представление на русском)
23.08 «Тайное желание» парк Койду
30.08 «Озорник» парк Лембиту