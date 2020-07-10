Пт, 10.07.2020
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  • В Пярну прошла полицейская операция по поимке молодых людей, ставших участниками ДТП

В Пярну прошла полицейская операция по поимке молодых людей, ставших участниками ДТП

Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Этим утром жители Пярну заметили скопление полицейских автомобилей в районе пляжа у улицы Айза. Оказалось, проходила полицейская операция по задержанию компании молодых людей.

"Этим утром около восьми утра полиция получила сообщение, что на парковке на улице Сеэдри в Пярну автомобиль Audi задел автомобиль Volvo. Водитель Audi покинул место происшествия и полицейские стали искать автомобиль", - поясняет полицейский Альвар Вилль. Через некоторое время полиция получила информацию, что Audi может стоять на улице Айза.

Полицейские решили проверить это и выяснили, что это та самая Audi. Компания, которая находилась в машине, ушла в находящийся поблизости гостевой дом. Завидев полицейских, часть молодых людей бросилась бежать, поэтому полиция привлекла дополнительные силы для их поимки.

"На данный момент связанные с ДТП молодые люди доставлены в полицейский участок, их личности и обстоятельства устанавливаются", - сказал Вилль.

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