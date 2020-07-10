Пт, 10.07.2020
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  • Президент УЕФА: «Память о победе СССР на Евро-1960 будет жить долго»

Президент УЕФА: «Память о победе СССР на Евро-1960 будет жить долго»

Президент УЕФА Александер Чеферин.

ФОТО: Handout/VIA REUTERS

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил российских болельщиков с годовщиной победы сборной СССР на Евро-1960, пишет Sports.

В финале первого розыгрыша чемпионата Европы СССР обыграла Югославию (2:1).

«Футбол значительно изменился за последние шесть десятилетий. Тем не менее легенды всегда будут оставаться легендами!

Такие игроки, как Лев Яшин и Виктор Понедельник, – знаковые люди не только для советского футбола. Они сыграли свою роль в истории УЕФА. Они были частью сборной Советского Союза, которая триумфально стала первой командой, поднявшей над головой трофей Анри Делоне в Париже. Это произошло ровно 60 лет назад.

Я еще не родился, когда состоялся этот матч. Но я с детства развивал свой интерес к футболу, и узнал, как эта великая советская команда победила Югославию в финале. В те дни Словения была частью Югославии.

Не было стыдно проиграть такой прославленной сборной, которая одержала победу над Югославией и на Олимпиаде-1956 в Мельбурне, завоевав золотые медали. Это был действительно золотой период для советского футбола.

Жаль, что мы не можем отпраздновать 60-летие триумфа советской сборной на Евро, который должен был проходить этим летом. Но память о победе команды Советского Союза, в составе которой было большое количество российских игроков, будет жить долго.

И мы с нетерпением ждем следующего лета, когда сможем вспомнить это достижение на Евро-2020», – сказал Чеферин.

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