Из-за вспышки COVID-19 в Латвии могут снова сократить время работы заведений

Министерство здравоохранения Латвии предлагает из-за вспышки COVID-19 сократить время работы культурных, спортивных и развлекательных заведений, сообщает Mixnews.lv.
Ранее на этой неделе в Латвии значительно возросла заболеваемость COVID-19. За одни только прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания.
Разработанный проект правил, который правительство рассмотрит сегодня на внеочередном заседании, предусматривает поправки к закону о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции COVID-19.
Заведения общепита должны в заметном месте (у входа и кассы) разместить информацию о допустимом количестве людей, которые могут одновременно находиться в заведении.
Также до 1 сентября планируется продлить ограничения на собрания людей в заведениях общепита. С завтрашнего дня, 11 июля, за столиком в помещении могут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства, а на террасе не более 8 человек.
Время работы культурных, спортивных, развлекательных заведений, дискотек, заведений общепита и церквей должно начинаться не ранее 6 часов и заканчиваться не позднее 24 часов, киносеансы на открытом воздухе могут заканчиваться в два часа.