Из-за вспышки COVID-19 в Латвии снова сократили время работы заведений

Ранее на этой неделе в Латвии значительно возросла заболеваемость COVID-19. За одни только прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания.

Разработанный проект правил, который правительство рассмотрело сегодня на внеочередном заседании, предусматривал поправки к закону о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции COVID-19.

Установлено, что заведения общепита должны в заметном для посетителей месте (у входа и кассы) разместить информацию о максимально допустимом количестве людей, которые могут одновременно находиться в заведении.

Также до 1 сентября планируется продлить ограничения на собрания людей в заведениях общепита. С завтрашнего дня, 11 июля, за одним столиком в помещении смогут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства, а на террасе - не более 8 человек.

Время работы культурных, спортивных, развлекательных заведений, в том числе дискотек, заведений общепита и церквей должно начинаться не ранее 6 часов и заканчиваться не позднее 24 часов, киносеансы на открытом воздухе могут заканчиваться в два часа ночи.

Некоторые члены правительства на сегодняшнем заседании указали на необходимость решения еще ряда связанных с распространением Covid-19 вопросов, в том числе вопросов, связанных с контролем восточной границы Латвии. Кабинет министров может вернуться к этой теме уже во вторник, 14 июля, когда состоится очередное заседание правительства.