«О победе знает только жена»: сорвавший рекордный джекпот Эстонии хочет забыть о работе

Счастливым обладателем приза стал мужчина из Западной Эстонии. Победитель пришел подтверждать выигрыш вместе со своей женой - единственным человеком, который в настоящее время знает о его победе.

Благодаря СМИ мужчина знал о разыгрывавшейся рекордной сумме в лотерее Эстонии, но обнаружил выигрыш только в среду, когда отправился за покупкой нового лотерейного билета. На всякий случай он решил проверить предыдущие билеты в надежде выиграть хотя бы угловой приз в Бинго.

Он не надеялся на более крупную победу, потому что до сих пор удача не приходила, несмотря на то, что каждую неделю он играет Vikinglotto, Bingo и Eurojackpot.

Предыдущая самая большая победа мужчины - около 70 евро.

«Первой эмоцией было сомнение в сумме выигрыша», - сообщил мужчина, комментируя свою победу. Когда он узнал о победе, то рассказал об этом только жене, и она подумала, что муж шутит. «Осознание победы до сих не пришло», - поделилась эмоциями жена победителя.