Фото ⟩ Уютное и дорогое жилье в лучшем месте Кадриорга ждет покупателя - ценителя старины

Построенный в конце 1880-х годов по проекту известного архитектора Николая Тамма дом на Поска, 53 был признан лучшим отреставрированным памятником культуры 2012 года.

Четырехкомнатная квартира в историческом доме в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

При реконструкции дома было сохранено максимальное количество оригинальных деталей и конструкций старинного здания. Электрические и низковольтные системы, а также системы отопления и вентиляции были полностью заменены. Во время реставрации также была установлена ​​система умного дома.

Четырехкомнатная квартира в историческом доме в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

Квартира с высокими потолками расположена на двух этажах. На первом этаже вы найдете гостиную, кухню, кабинет, ванную комнату с сауной и подсобное помещение. На втором этаже три спальни, гардеробная и ванная. Квартире также принадлежит часть земельного участка и терраса на крыше. Будущий владелец также сможет использовать большую часть подвала.

Четырехкомнатная квартира в историческом доме в Кадриорге. ФОТО: KV.EE