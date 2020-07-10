Спад экспорта углубился, но перспективы внешнего спроса улучшились

Импорт товаров в мае сократился на 24%, причем 40% этого сокращения пришлось на сырье и комплектующие для промышленности. В дополнение к ослаблению спроса, сокращение экспорта и импорта было вызвано падением цен. В мае экспортные цены снизились в годовом сравнении на 8%, а импортные цены – на 9%.

На продукты из сланцевого масла пришлось 37% снижения экспорта

Хотя сократился экспорт большинства товарных групп, самый большой спад был в экспорте продуктов из сланцевого масла, оборудования мобильной связи, сборных деревянных зданий и изделий из дерева. Доля этих четырех товарных групп в снижении экспорта в мае достигла 62%, в том числе на продукты из сланцевого масла пришлось 37% спада. Экспорт в страны Европейского союза, на которые приходится 70% нашего экспорта, сократился на 27% (Финляндия – 28%, Швеция – 24% и Германия – 11%). Экспорт в США упал на 34%, а в Россию на 3%.

В кризисные месяцы этого года доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности (нашей крупнейшей экспортно-сырьевой отрасли) в обороте сократилась. Если в 2019 году эта доля составляла в среднем 67%, а в первом квартале этого года – 68%, то в апреле доля снизился до 64%. В мае доля экспорта обрабатывающей промышленности выросла до 66 процентов. В то же время следует учитывать, что цепочка добавленной стоимости, связанная с экспортом в Эстонии, значительно выше, чем показывает доля экспортного оборота обрабатывающей промышленности или доля товаров в ВВП (48%). Согласно исследованию, проведенному Центром мониторинга развития, 29% эстонских компаний экспортируют напрямую, а 80% – находятся от экспорта на расстоянии до двух партнеров по сделкам. Таким образом, иностранный спрос затрагивает большую часть эстонского делового сектора.

Внешний спрос постепенно улучшается

К сожалению, статистика полуторамесячной давности является слишком старой в контексте нынешнего кризиса, и не дает правильного представления о текущем состоянии экономики. По предварительным оценкам, некоторую активизацию производственной деятельности в нескольких сферах можно увидеть уже в июне.

Индексы деловой активности в еврозоне быстро улучшились по сравнению с апрельским дном, а в обрабатывающей промышленности они в июне достигли уровня начала этого года. Индексы деловой активности улучшились также в США и Китае. Это косвенно указывает на то, что снижение внешнего спроса достигло дна и постепенно улучшается. Хотя перспективы объемов промышленного производства в Эстонии в июне резко улучшились, перспективы экспорта оставались на очень низком апрельском уровне. Оценка компаний своих экспортных заказов улучшилась незначительно и все еще далека от докризисного, не говоря уже о последнем, пике, который был достигнут в 2017 году.