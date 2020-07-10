Коронавирус в аэрозоле: как уберечься от новой опасности заражения

Нужно ли все еще надевать защитную маску при походе в магазин? Когда можно будет спокойно летать самолетами? Эти вопросы волнуют сегодня практически всех, и люди надеются, что в ближайшее время с пандемией будет покончено, а жизнь вернется в привычное русло. Однако, судя по всему, борьбу с коронавирусом еще рано считать выигранной.

Новый способ распространения коронавируса

В начале июля 239 ученых из разных стран мира в открытом письме, опубликованном в научном журнале "Клинические инфекционные заболевания", обратились к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с призывом пересмотреть рекомендации по защите от коронавирусной инфекции.

Они представили доказательства того, что новый вирус передается через воздух не только с кашлем или насморком, как предполагалось ранее, но и с дыханием - так называемым аэрозольным способом.

При дыхании человека и при разговоре в воздух выделяются крошечные аэрозольные капли диаметром менее пяти микрометров. В отличие от более крупных капель, этот аэрозольный туман может оставаться в воздухе до трех часов. Все это время содержащиеся в нем вирусы остаются заразными, и если зараженный коронавирусом человек находится в закрытом помещении, он может инфицировать других без прямого контакта и за очень короткое время.

ВОЗ пересмотрит свои рекомендации

ВОЗ признала "серьезные свидетельства" о возможности распространении коронавируса аэрозольным путем, заявила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхов. В ближайшее время организация тщательно проверит все данные и, возможно, пересмотрит рекомендации по борьбе с коронавирусом и внесет коррективы в меры предосторожности, принимаемые в настоящее время.

Ученые, обратившиеся к ВОЗ с открытым письмом, считают, что регулярное и эффективное проветривание помещений может снизить риск заражения. Одновременно они предостерегают от большого скопления людей в закрытых пространствах. Речь при этом идет не только о барах или клубах, но и об общественном транспорте, торговых центрах и других зданиях, где собирается много людей.

Особую опасность представляют собой системы внутренней циркуляции воздуха, такие как вентиляционные системы и кондиционеры, говорится в письме. Их необходимо срочно переоборудовать и установить на них мощные вытяжки и антибактериальные фильтры. В первую очередь, это нужно сделать в таких потенциально опасных для распространения вируса местах как учебные заведения, предприятия, больницы и дома престарелых.

Вирус распространялся через системы вентиляции?

На протяжении последних месяцев нередко становилось известно о массовых случаях заражения коронавирусом посетителей баров и ресторанов, а также участников хоровых репетиций. Это подтверждает предположение о том, что SARS-CoV-2 может распространяться в закрытых помещениях аэрозольным путем, полагает главный врач отделения инфекционных болезней и тропической медицины мюнхенской больницы "Швабинг" Клеменс Вендтнер.

Вендтнера не было в числе подписавших письмо к ВОЗ, но он разделяет убежденность его авторов в том, что необходимо в ближайшее время переоборудовать системы вентиляции. Вполне возможно, что и массовые вспышки заражений коронавирусом на мясокомбинатах произошли из-за того, что в закрытом помещении происходила многократная циркуляция нефильтрованного охлаждающего воздуха, допускает немецкий врач. Он уверен, что ВОЗ срочно должна пересмотреть рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Путей заражения SARS-CoV-2 больше двух

Доктор Изабелла Экерле, профессор кафедры инфекционных болезней в университете Женевы, также согласна с тем, что в методы борьбы с коронавирусом необходимо срочно внести коррективы. В начале эпидемии опасность заражения через поверхности была несколько завышена, говорит Экерле.

В то же время возможность передачи вируса по воздуху в закрытом помещении, напротив, была недооценена. Именно поэтому, добавляет Экерле, и было столько случаев заражений после того, как люди участвовали в репетициях хора, посещали семейные торжества, ходили в фитнес-центры на тренировки.