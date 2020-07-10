Доклад: Украина продолжает соответствовать критериям безвизового режима с ЕС

Соответствующий доклад Еврокомиссии с оценкой выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства - Украиной, Грузией и Молдавией, а также Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, обнародован в пятницу в Брюсселе, сообщает ЕК.

"В докладе сделан вывод о том, что соответствующие страны продолжают выполнять требования либерализации визового режима, и что безвизовое перемещение продолжает приносить положительные экономические, социальные и культурные выгоды государствам-членам ЕС и странам-партнерам", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в отчете подробно рассматриваются конкретные области безопасности и миграции, где необходимы дальнейшие действия.

Комментируя доклад, вице-президент по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас сказал: "В мире, который становится все более мобильным, ЕС стремится к справедливой и упорядоченной мобильности, и в этом отношении безвизовые поездки с нашим Западным Балканами и Восточным партнерством остаются большим достижением. Однако безвизовый режим сопряжен с обязанностями, и необходимы постоянные усилия по пресечению незаконной миграции, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Мы рассчитываем на то, что наши партнеры будут продолжать достигать прогресса в этих областях, чтобы обеспечить безвизовый режим в наших общих интересах".