В Норвегии грузовик эстонской фирмы нарушил запрет на проезд и дважды съехал в кювет

Вечером во вторник грузовик с литовскими номерами, принадлежащий эстонской компании, дважды съехал в кювет на горной дороге, передает Норвежское телерадиовещание. Хотя на дороге есть знаки, что тяжелым транспортным средствам въезд запрещен, водитель решил попытать счастье, пишет Postimees.
В первый раз грузовик пришлось вытаскивать из кювета вечером 8 июля около восьми вечера, когда прицеп поворачивал на крутом повороте. После полуночи однако поступил еще один вызов: прицеп вновь застрял в кювете. К девяти утра двум буксирам все-таки удалось вернуть 17-метровый прицеп на дорогу.
По словам местного чиновника Франка Эльдегарда, водители фур должны передвигаться на пароме между Туртагрё и Ордали. Но водители намеренно игнорируют запрещающий проезд по горной дороге знак, поскольку таким образом можно сэкономить время пути и деньги за билет на паром.
Дорога между Туртагрё и Ордали каждое лето привлекает большое число туристов. В июле днем по дороге проезжает около 750 автомобилей. Из-за водителя фуры, нарушившего правила, чиновники были вынуждены во вторник вечером и субботу ночью дважды перекрывать дорогу.
По словам Эльдегарда, часто водители нарушают правила из-за того, что следуют по GPS-навигатору. Они смотрят на узкую дорогу, но думают, что смогут проскочить. «Но они не знают обо всех узких поворотах, которые могут стать вызовом для транспортных средств длиной более десяти метров», - говорит Эльдегард.