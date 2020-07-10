В Норвегии грузовик эстонской фирмы нарушил запрет на проезд и дважды съехал в кювет

В первый раз грузовик пришлось вытаскивать из кювета вечером 8 июля около восьми вечера, когда прицеп поворачивал на крутом повороте. После полуночи однако поступил еще один вызов: прицеп вновь застрял в кювете. К девяти утра двум буксирам все-таки удалось вернуть 17-метровый прицеп на дорогу.

По словам местного чиновника Франка Эльдегарда, водители фур должны передвигаться на пароме между Туртагрё и Ордали. Но водители намеренно игнорируют запрещающий проезд по горной дороге знак, поскольку таким образом можно сэкономить время пути и деньги за билет на паром.

Дорога между Туртагрё и Ордали каждое лето привлекает большое число туристов. В июле днем по дороге проезжает около 750 автомобилей. Из-за водителя фуры, нарушившего правила, чиновники были вынуждены во вторник вечером и субботу ночью дважды перекрывать дорогу.