Российский этап "Формулы-1" планируют провести со зрителями

Организаторы Гран-при России "Формулы-1" объявили, что намерены провести этап на "Сочи Автодроме" со зрителями. Не исключено, что это будет первая гонка в нынешнем сезоне, которая состоится при переполненных трибунах, пишет Newsru.
"Россия готова к приему команд и зрителей российского этапа "Формулы-1". Правительство окажет необходимое содействие в подготовке и проведении соревнований. Хочу отметить партнерский подход организаторов, группы компаний "Формула-1", с которыми мы достигли взаимовыгодного соглашения по проведению Гран-при России. "Формула-1" - одно из самых популярных международных соревнований мирового уровня. Для российского спорта оно станет важным событием", - отметил вице-премьер РФ, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа "Формулы-1" Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит Сочи Автодром.
Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года состоится в запланированные сроки - с 25 по 27 сентября.
Первая гонка сезона прошла в воскресенье в Австрии. В настоящее время подтверждено проведение 10 этапов сезона "Формулы-1", второй также пройдет в Австрии, третий - в Венгрии, четвертый и пятый - в Великобритании, шестой - в Испании, седьмой - в Бельгии, восьмой - в Италии.
We've added some more dates for your diary 📒#F1 pic.twitter.com/SyMuR8w8R6— Formula 1 (@F1) July 10, 2020