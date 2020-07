Российский этап "Формулы-1" планируют провести со зрителями

Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года состоится в запланированные сроки - с 25 по 27 сентября.

Первая гонка сезона прошла в воскресенье в Австрии. В настоящее время подтверждено проведение 10 этапов сезона "Формулы-1", второй также пройдет в Австрии, третий - в Венгрии, четвертый и пятый - в Великобритании, шестой - в Испании, седьмой - в Бельгии, восьмой - в Италии.

We've added some more dates for your diary 📒#F1 pic.twitter.com/SyMuR8w8R6