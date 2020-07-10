Великобритания ослабляет карантин

По словам государственного секретаря по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливера Даудена, с 11 июля можно будет проводить театральные, оперные, танцевальные и музыкальные шоу на свежем воздухе.

С понедельника, 13 июля, в стране откроются косметологические, тату и спа-салоны. Спортивные залы, крытые бассейны и другие спортивные сооружения смогут открыться с 25 июля.