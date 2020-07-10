Великобритания ослабляет карантин

Великобритания переходит к очередному этапу выхода из карантина. На протяжении следующих двух недель будут сняты ряд ограничений. Об этом сообщает The Independent.
По словам государственного секретаря по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливера Даудена, с 11 июля можно будет проводить театральные, оперные, танцевальные и музыкальные шоу на свежем воздухе.
С понедельника, 13 июля, в стране откроются косметологические, тату и спа-салоны. Спортивные залы, крытые бассейны и другие спортивные сооружения смогут открыться с 25 июля.
Напомним, снижение заболеваемости коронавирусом в Британии наблюдается на протяжении всего лета. За среду было выявлено 642 случая заражения.