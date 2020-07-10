Двух монахинь Пюхтицкого монастыря госпитализировали из-за коронавируса
Сегодня Департамент здоровья сообщил, что в Эстонии два очага заражения в кругу семьи: один с четырьмя людьми в Таллинне и второй — отпраздновавшая день рождения в Нарва-Йыэсуу компания (из 12 участников праздника заражены шестеро). Также сегодня положительные результаты теста обнаружены у двух монахинь Пюхтицкого монастыря, пишет Postimees.
Очаг заражения в таллиннской семье появился, когда один член семьи вернулся из России и заразил других.
Из 12 человек, которые 28 июня на одной даче в Нарва-Йыэсуу отмечали день рождения, на данный момент уже заразились шестеро. Компанию заразил коронавирусом приехавший по работу из России в Эстонию дальнобойщик. Сам он уже вернулся в Россию, а посетившие праздник люди живут как в Нарве, так и в Таллинне.
По данным Postimees, сегодня о положительных результатах теста узнали и две прибывшие из России монахини Пюхтицкого монастыря (отражены во вчерашней статистике Департамента здоровья). После прибытия в Эстонию в начале этого месяца они находились на самоизоляции в квартире в Нарве и не контактировали с другими людьми, в том числе и с жителями монастыря. Состояние монахинь настолько ухудшилось, что на данный момент они госпитализированы, одна из них в тяжелом состоянии.
Образованный в 1891 году монастырь в Куремяэ, по сей день остается единственным действующим в Эстонии православным женским монастырем.
За последние сутки в России выявлено 6635 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся выросло до 713 936. При этом выздоровевшими считаются 489 068 пациентов (+7752 за последние сутки). Число вызванных заражением смертей выросло на 174 - до 11 017.