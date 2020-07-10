Двух монахинь Пюхтицкого монастыря госпитализировали из-за коронавируса

Очаг заражения в таллиннской семье появился, когда один член семьи вернулся из России и заразил других.

Из 12 человек, которые 28 июня на одной даче в Нарва-Йыэсуу отмечали день рождения, на данный момент уже заразились шестеро. Компанию заразил коронавирусом приехавший по работу из России в Эстонию дальнобойщик. Сам он уже вернулся в Россию, а посетившие праздник люди живут как в Нарве, так и в Таллинне.

По данным Postimees, сегодня о положительных результатах теста узнали и две прибывшие из России монахини Пюхтицкого монастыря (отражены во вчерашней статистике Департамента здоровья). После прибытия в Эстонию в начале этого месяца они находились на самоизоляции в квартире в Нарве и не контактировали с другими людьми, в том числе и с жителями монастыря. Состояние монахинь настолько ухудшилось, что на данный момент они госпитализированы, одна из них в тяжелом состоянии.

Образованный в 1891 году монастырь в Куремяэ, по сей день остается единственным действующим в Эстонии православным женским монастырем.