Фото и видео ⟩ Тяжелая авария в Пярнумаа: столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 10 июля, в Вяндра (Пярнумаа) произошло тяжелое ДТП, когда ехавшая по улице Парги 77-летняя женщина не уступила дорогу двигавшемуся по шоссе Пярну-Пайде (главная дорога) грузовику.
По словам водителя грузовика, пожилая женщина даже не смотрела в его сторону, когда приближалась к перекрестку. От полученного удара легковой автомобиль Hyundai отбросило в живую изгородь. Чтобы добраться до пострадавшего водителя, спасателям Вяндра пришлось использовать гидравлические инструменты. ДТП произошло на внутрипроселочной дороге, где максимально разрешенная скорость составляет 50 км/ч.
И в грузовике, и в легковушке были только водители. Находившаяся за рулем легковушки женщина пострадала и была доставлена в Пярнускую больницу. Водитель грузовика отделался легким испугом.