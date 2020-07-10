Фото и видео ⟩ Тяжелая авария в Пярнумаа: столкнулись грузовик и легковушка

По словам водителя грузовика, пожилая женщина даже не смотрела в его сторону, когда приближалась к перекрестку. От полученного удара легковой автомобиль Hyundai отбросило в живую изгородь. Чтобы добраться до пострадавшего водителя, спасателям Вяндра пришлось использовать гидравлические инструменты. ДТП произошло на внутрипроселочной дороге, где максимально разрешенная скорость составляет 50 км/ч.