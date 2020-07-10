Китайские ученые заявили о возможных сбоях в иммунитете у переболевших коронавирусом

Ученые изучили состояние здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, которые переболели COVID-19 и обнаружили у них снижение уровня лимфоцитов - клеток крови, отвечающих за иммунитет. Лимфоциты не восстанавливались даже на 11-й неделе после выздоровления, что, по мнению ученых, говорит о сильном влиянии вируса на клетки крови и потенциальных нарушениях иммунитета, передает NEWSru.com.

Российские ученые подтвердили "Известиям", что коронавирусная инфекция может приводить к снижению лимфоцитов. Однако, по их словам, механизмы потери этих клеток пока еще плохо изучены, а перманентная потеря лимфоцитов может вызываться не только хроническими инфекциями.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что после коронавируса дисфункция иммунитета может быть длительной, но она все же обратима. Когда человек заражается новым патогеном, в его организме происходит экспансия лимфоцитов, а после инфекции в организме происходит своего рода дезактивация иммунных клеток, которой и объясняются колебания в их количестве. Однако эти колебания быстро восстанавливаются за счет новых клеток.

Другие эксперты пояснили, что COVID-19 может вызывать временную потерю иммунитета, но не способен привести к ВИЧ или СПИДу, поскольку не может размножаться в иммунных клетках. Тем не менее тщательное изучение инфекционного процесса в организме больных коронавирусом способно дать важные данные о выработке полноценного иммунного ответа или сложностях в этом процессе.