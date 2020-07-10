Условным сроком не обошлось: двух пьяных водителей приговорили к реальному тюремному заключению

6 июля раквереские полицейские в разное время остановили водителей, — мужчин 35 и 37 лет — у автомобилей которых не было действующего техосмотра. В ходе проверки у полицейских возникло подозрение, что водители могут быть пьяны, поэтому с помощью алкометро было решено проверить их состояние. Показатели алкометра подтвердили у водителей опьянение, поэтому они были задержаны и доставлены в отделение полиции.

По словам старшего следователя Раквереского отделения полиции Марики Мянник, в случае подобных повторных нарушений не играет особой роли, было ли обнаружено у водителя криминальная степень опьянения или квалифицирующееся как проступок опьянение. «Преднамеренное совершение преступления обоими мужчинами показывает, что назначенное за такое же нарушение предыдущее наказание не сделало их поведение законопослушным. Вождение при любом опьянении опасно для других участников дорожного движения — их задержание было полностью оправдано с точки зрения обеспечения безопасности людей. Задача патруля состоит в том, чтобы осуществлять надзор за дорожным движением с целью временного устранения из публичного пространства людей, представляющих угрозу обществу — с этим патруль очень хорошо справился», - сказала старший следователь.

Поскольку в двух случаях речь идет о криминальной степени опьянения и повторном нарушении, прокуратура ходатайствовала о реальном тюремном наказании. Согласно соглашению между прокуратурой и обвиняемыми, Вируский уездный суд приговорил 35-летнего мужчину к реальному лишению свободы сроком на один месяц с условным сроком в полтора года и испытательным сроком на один год и девять месяцев. В случае 37-летнего мужчины условный срок стал реальным тюремным заключением и в качестве дополнительного наказания он приговорен к году и семи месяцам тюрьмы. В одном случае также нарушитель был лишен водительских прав, а в другом случае для избежания повторного нарушения был конфискован автомобиль.