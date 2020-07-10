Витсур: у Эстонии дела в товарообмене в мае пошли хуже среднего

«В соответствии с прогнозом Всемирной торговой организации, в этом году объем мировой торговли сократится на 13-32%. Эстония с ее 10%-м спадом за первые пять месяцев и с 25% в мае за год очень четко попадает в границы прогнозируемого спада», - отметил Витсур в интервью BNS.

«В то же время, со спадом в мае на 25 процентов за год мы, скорее всего, попадаем в число тех стран, у которых дела сейчас идут посредственно или несколько даже хуже», - сказал аналитик.

По его словам, спад произошел на широкой основе и именно такой, каким его прогнозировали производители еще в марте.

«Но все же наряду с этим спадом есть и хорошие новости. Группа предприятий по производству оптики, измерительных и точных приборов. Как видно, у высокотехнологичных изделий рынок сохраняется и в условиях кризиса», - сообщил советник.

По данным департамента статистики, экспорт товаров в мае сократился по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 25, а импорт – на 24 процента. По сравнению с апрелем экспорт снизился на 2 процента и импорт остался на том же уровне, сообщила в пятницу BNS пресс-служба департамента.