Полиция предупреждает: навязчивые торговцы ходят по квартирам

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, в четверг в Вильянди произошел инцидент, когда пара цыганской внешности попала в подъезд одного многоквартирного дома и стала подряд стучаться в двери квартир. На первом этаже им открыла дверь пожилая дама, которая пустила их в квартиру. По словам Вирк, гости сразу предложили даме купить костюмы, шубы и прочее.

Пожилой даме приглянулись два предмета одежды, за которые у нее попросили тысячу евро. У дамы не было дома такой суммы наличными и продавцы были согласны сопроводить ее до банкомата, чтобы снять недостающую сумму. Как утверждается, ходящие от двери к двери продавцы вместо денег брали и золото.

Насколько известно полиции, история завершилась тем, что дама купила балахон за 150 евро. Позднее она рассказала о случившемся знакомой, которая в свою очередь обратилась в полицию.

Полиция рекомендует противостоять людям с агрессивным стилем торговли. «Их не следует пускать в квартиру и, пожалуйста, обдумывайте серьезные покупки», - сказала Керли Вирк.

По ее словам, из квартиры пожилой дамы ничего не было украдено.