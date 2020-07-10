Норвегия открывает границы для жителей Эстонии. Один нюанс вызывает опасения

Министерство иностранных дел Норвегии объявило, что с 15 июля граждане многих европейских стран снова смогут путешествовать в Норвегию в обычном режиме. Это распространяется и на граждан Эстонии, пишет Äripäev.
По данным норвежского внешнеполитического ведомства, со следующей недели въезжать в Норвегию смогут граждане 26 стран Европейского экономического пространства и Шенгенской зоны.
Между тем, помимо граждан Эстонии, Норвегия также частично открыла границу для шведов: жители из районов Блекинге, Кроноберг и Сконе могут пересекать границу со стороны Швеции, при том, что за один только вчерашний день в Швеции было зарегистрировано 5500 новых случаев.
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