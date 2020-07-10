Советы начинающим любителям пешего туризма

Исследования показывают, что ежедневное пребывание на свежем воздухе делает человека спокойнее и счастливее. Активность на природе улучшает память и способность к концентрации, снимает внутреннее напряжение и снижает повседневную тревожность. Летние походы в лесу и на болотах – лучшая возможность выработать привычку к активности на природе. Эксперты Fjällräven дали пять простых советов о том, на что начинающим нужно обратить внимание, отправляясь в поход.
1. Выберите подходящую одежду
Планирование похода начинается с подходящей одежды и обуви. Первый слой одежды должен быть скорее спортивным и удобным и позволять свободно двигаться. Верхний слой должен защищать от плохой погоды, то есть, оставаться непроницаемым для дождя, ветра и во время грозы.
Но самую важную роль все же играет обувь. Обувь для спорта и досуга часто бывает с мягкой подошвой, которая не подходит для того, чтобы ходить по скользким лесным тропинкам, покрытым листьями, корнями деревьев и грязью в дождливую погоду. Для похода выбирайте непромокаемую походную обувь с удобной стелькой и хорошим сцеплением подошвы с поверхностью. Походная обувь бывает для разных времен года: осенью и зимой нужна обувь, долго сохраняющая тепло и пропускающая воздух, а летом – легкая и дышащая.
2. Выбирайте походную тропу в зависимости от своей физической формы
Хоть и туристическая тропа Оанду-Аэгвийду-Икла длиной в 372 километра, проходящая через всю Эстонию, может показаться соблазнительной, начинать все-таки стоит с дистанций покороче. Для своих первых походов выберите специальные дорожки длиной от 5 до 10 км с настилом из досок или ограждением. Например, интересным разнообразием ландшафта отличается тропа Мянникъярве в Йыгеваском уезде, Кютиору в Выруском уезде и Валгеярве в Харьюском уезде.
Имейте в виду, что 10-километровую прогулку по заасфальтированным дорожкам в городе нельзя сравнить с такой же дистанцией в лесу или на болоте. В городе мы можем идти со скоростью пять-шесть км в час, а на болотистой местности или неровных лесных тропинках за то же время удается пройти три-четыре километра или даже меньше.
На длинные маршруты имеет смысл взять с собой палки для ходьбы. Ходьба с палками снижает нагрузку на бедренные и коленные суставы, одновременно придавая движению ритм и устойчивость. Они также помогают держать спину прямо и плечи в правильном положении, а мышцы двигаются естественно. На длинных дистанциях палки для ходьбы значительно снижают усталость, вызванную физической нагрузкой, и обеспечивают правильный ритм дыхания.
3. Тщательно продумайте свой план
Перед тем, как оправляться в лес или на болото, ознакомьтесь с планом походной тропы и при необходимости обратитесь за советами к местным жителям или на тематические интернет-форумы. Если вы планируете передвигаться по маршруту без разметки, не надейтесь на GPS в телефоне, а возьмите с собой бумажную карту или компас. Также проверьте прогноз погоды – если походу в лесу с высокими деревьями угрожает гроза, его лучше отложить. В жару запасите больше воды, чем обычно, чтобы избежать перегрева и солнечного удара. И в любую погоду не забудьте средства для кожи с высоким фактором защиты от солнца, а также репелленты от комаров.
4. Выбирайте рюкзак в зависимости от дистанции
Лучший походный рюкзак – это такой, который хорошо сидит на спине и оснащен удобными лямками, не врезающимися в плечи. Для однодневного похода подойдет рюкзак объемом в 18–30 литров, а на несколько дней с палаткой лучше взять 30–55-литровый.
В рюкзаке обязательно должна быть небольшая аптечка с болеутоляющими, противовоспалительной мазью, таблетками от аллергии, ножницами и карманным ножом. Летом используйте солнцезащитный крем с фактором не ниже SPF 30, и помните, что нанести на лицо и руки его нужно за полчаса до начала похода.
5. Не забывайте об отдыхе, еде и воде
В среднем в день похода стоит рассчитывать на 6 часов физической активности, и начинать его лучше рано утром, чтобы не оказаться в лесу в ночной темноте. На коротких дистанциях привалы для отдыха лучше делать чаще, но короче, и самый длинный выделить для обеда, чтобы обеспечить организм достаточным количеством энергии.
Отдыхать нужно пять минут каждый час. На привале сядьте, снимите обувь и рюкзак, попейте воды и перекусите. Для перекуса хорошо подходят орехи, сухофрукты или энергетические батончики – они дают достаточно энергии до следующего перерыва и не могут испортиться или протечь.
Очень важно регулярно пить воду, даже если вы не ощущаете жажды. Взрослому нужно получать из воды и пищи не менее двух литров воды в день, а детям постарше – полтора литра. При этом важно помнить, что любая еда содержит жидкость, и количество выпиваемой воды будет зависеть от того, что вы едите в походе.
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