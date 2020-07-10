Советы начинающим любителям пешего туризма

1. Выберите подходящую одежду

Планирование похода начинается с подходящей одежды и обуви. Первый слой одежды должен быть скорее спортивным и удобным и позволять свободно двигаться. Верхний слой должен защищать от плохой погоды, то есть, оставаться непроницаемым для дождя, ветра и во время грозы.

Но самую важную роль все же играет обувь. Обувь для спорта и досуга часто бывает с мягкой подошвой, которая не подходит для того, чтобы ходить по скользким лесным тропинкам, покрытым листьями, корнями деревьев и грязью в дождливую погоду. Для похода выбирайте непромокаемую походную обувь с удобной стелькой и хорошим сцеплением подошвы с поверхностью. Походная обувь бывает для разных времен года: осенью и зимой нужна обувь, долго сохраняющая тепло и пропускающая воздух, а летом – легкая и дышащая.

2. Выбирайте походную тропу в зависимости от своей физической формы

Хоть и туристическая тропа Оанду-Аэгвийду-Икла длиной в 372 километра, проходящая через всю Эстонию, может показаться соблазнительной, начинать все-таки стоит с дистанций покороче. Для своих первых походов выберите специальные дорожки длиной от 5 до 10 км с настилом из досок или ограждением. Например, интересным разнообразием ландшафта отличается тропа Мянникъярве в Йыгеваском уезде, Кютиору в Выруском уезде и Валгеярве в Харьюском уезде.

Имейте в виду, что 10-километровую прогулку по заасфальтированным дорожкам в городе нельзя сравнить с такой же дистанцией в лесу или на болоте. В городе мы можем идти со скоростью пять-шесть км в час, а на болотистой местности или неровных лесных тропинках за то же время удается пройти три-четыре километра или даже меньше.

На длинные маршруты имеет смысл взять с собой палки для ходьбы. Ходьба с палками снижает нагрузку на бедренные и коленные суставы, одновременно придавая движению ритм и устойчивость. Они также помогают держать спину прямо и плечи в правильном положении, а мышцы двигаются естественно. На длинных дистанциях палки для ходьбы значительно снижают усталость, вызванную физической нагрузкой, и обеспечивают правильный ритм дыхания.

3. Тщательно продумайте свой план

Перед тем, как оправляться в лес или на болото, ознакомьтесь с планом походной тропы и при необходимости обратитесь за советами к местным жителям или на тематические интернет-форумы. Если вы планируете передвигаться по маршруту без разметки, не надейтесь на GPS в телефоне, а возьмите с собой бумажную карту или компас. Также проверьте прогноз погоды – если походу в лесу с высокими деревьями угрожает гроза, его лучше отложить. В жару запасите больше воды, чем обычно, чтобы избежать перегрева и солнечного удара. И в любую погоду не забудьте средства для кожи с высоким фактором защиты от солнца, а также репелленты от комаров.