В Казахстане отрицают заявления о том, что бушует "неизвестная пневмония", которая опаснее Covid-19

В Казахстане распространяется новая "неизвестная пневмония", которая потенциально может быть смертельнее Covid-19, сообщает CNN.
Данную информацию распространяет посольство Китая в Казахстане. В свою очередь, власти никакой информации о потенциально новой эпидемии пока что не предоставили, пишет Rus.TVNET.
В сообщении китайского посольства сказано, что от новой пневмонии в Казахстане умерло уже более 1700 человек.
"Департамент здравоохранения Казахстана и другие учреждения в настоящее время исследуют ситуацию и еще не определили тип нового вируса пневмонии", - говорится в сообщении, которое предусмотрено для китайских граждан в Казахстане.
Согласно информации, имеющейся в распоряжении посольства, новая пневмония в Казахстане начала резко распространяться в середине июня.
В целом от новой пневмонии умерло 1772 человека, часть из которых - граждане Китая. В июне умерло 628 человек.
"Эта болезнь намного смертельнее, чем Covid-19", - сказано в сообщении.
CNN обратилась в Министерство здравоохранения Казахстана с просьбой прокомментировать данную информацию.
В министерстве сегодня, 10 июля, отметили, что распространяется "вирус пневмонии с неопределенной этиологией", но отрицает, что вспышка новая или неизвестная.
Министерство отмечает, что информация распространенная Китаем, не соответствует действительности.
Министерство пояснило, что "неопределенная" - это понятие, которое используется, согласно руководству Всемирной организации здоровья, для регистрации пневмонии, когда коронавирусная инфекция не была подтверждена в лабораторных тестах, но диагностирована клинически или эпидемиологически.
Казахстан продолжает борьбу с эпидемией Covid-19: согласно официальным данным, в стране до сих пор зарегистрировано более 53 000 случаев заболеваний. Совсем недавно сообщалось о том, что в Казахстане возобновился карантин.
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