Пт, 10.07.2020
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  • В Казахстане отрицают заявления о том, что бушует "неизвестная пневмония", которая опаснее Covid-19

В Казахстане отрицают заявления о том, что бушует "неизвестная пневмония", которая опаснее Covid-19

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Казахстане распространяется новая "неизвестная пневмония", которая потенциально может быть смертельнее Covid-19, сообщает CNN.

Данную информацию распространяет посольство Китая в Казахстане. В свою очередь, власти никакой информации о потенциально новой эпидемии пока что не предоставили, пишет Rus.TVNET.

В сообщении китайского посольства сказано, что от новой пневмонии в Казахстане умерло уже более 1700 человек. 

"Департамент здравоохранения Казахстана и другие учреждения в настоящее время исследуют ситуацию и еще не определили тип нового вируса пневмонии", - говорится в сообщении, которое предусмотрено для китайских граждан в Казахстане. 

Согласно информации, имеющейся в распоряжении посольства, новая пневмония в Казахстане начала резко распространяться в середине июня. 

В целом от новой пневмонии умерло 1772 человека, часть из которых - граждане Китая. В июне умерло 628 человек. 

"Эта болезнь намного смертельнее, чем Covid-19", - сказано в сообщении. 

CNN обратилась в Министерство здравоохранения Казахстана с просьбой прокомментировать данную информацию. 

В министерстве сегодня, 10 июля, отметили, что распространяется "вирус пневмонии с неопределенной этиологией", но отрицает, что вспышка новая или неизвестная. 

Министерство отмечает, что информация распространенная Китаем, не соответствует действительности. 

Министерство пояснило, что "неопределенная" - это понятие, которое используется, согласно руководству Всемирной организации здоровья, для регистрации пневмонии, когда коронавирусная инфекция не была подтверждена в лабораторных тестах, но диагностирована клинически или эпидемиологически.

Казахстан продолжает борьбу с эпидемией Covid-19: согласно официальным данным, в стране до сих пор зарегистрировано более 53 000 случаев заболеваний. Совсем недавно сообщалось о том, что в Казахстане возобновился карантин.  

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