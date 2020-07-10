С 13 июля в Москве отменят масочный режим на улицах

На улицах Москвы с 13 июля можно будет ходить без медицинской маски, поскольку власти столицы с этого дня отменят масочный режим. Примечательно, что требование к соблюдение социальной дистанции будет сохранено. Об этом в своем личном блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин, передает MedikForum.