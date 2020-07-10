С 13 июля в Москве отменят масочный режим на улицах

На улицах Москвы с 13 июля можно будет ходить без медицинской маски, поскольку власти столицы с этого дня отменят масочный режим. Примечательно, что требование к соблюдение социальной дистанции будет сохранено. Об этом в своем личном блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин, передает MedikForum.
"С 13 июля 2020 года... При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен", - пояснил градоначальник.
"Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования", - добавил мэр.
Собянин предупредил, что маски по-прежнему необходимо строго использовать в помещениях, общественных местах, магазинах, общественном транспорте и больницах.
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