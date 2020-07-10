Результат кризиса: что произошло с ценами на аренду жилья в городах Эстонии

Маклер фирмы Lahe Kinnisvara Сирли Нурме сказала ERR: «Сейчас можно торговаться, потому что арендаторов меньше, чем предложений об аренде, да и квартиры Airbnb вышли на рынок долгосрочной аренды. Также в стране стало меньше иностранной рабочей силы и иностранных студентов, что еще больше сокращает число людей, заинтересованных в аренде».