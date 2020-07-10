Результат кризиса: что произошло с ценами на аренду жилья в городах Эстонии

Экономический кризис, вызванный вспышкой коронавируса, не привел к значительному снижению цен на рынках недвижимости Таллинна и Тарту, однако цены на аренду квартир упали примерно на 10-25%, передает ERR.
Маклер фирмы Lahe Kinnisvara Сирли Нурме сказала ERR: «Сейчас можно торговаться, потому что арендаторов меньше, чем предложений об аренде, да и квартиры Airbnb вышли на рынок долгосрочной аренды. Также в стране стало меньше иностранной рабочей силы и иностранных студентов, что еще больше сокращает число людей, заинтересованных в аренде».
По словам Нурме, многие сдающиеся в аренду квартиры в настоящее время пусты, а цены – на 20% ниже докризисного уровня.
Глава отдела жилплощади фирмы Kaanon Kinnisvara Сийм Кабел считает, на рынок аренды в центре города и его ближайших окрестностей влияет также тот факт, что многие арендаторы из-за сокращения доходов переезжают из центра города на более дешевые площади в пригородных районах».
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