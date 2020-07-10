ЕС резервирует пять млрд евро на случай провала переговоров с Лондоном после Брекзита

Как пояснил глава Европейского совета Шарль Мишель, по предложению которого учрежден резерв, эти средства предназначены для оказания экстренной помощи странам Евросоюза.

1 февраля текущего года Британия покинула ЕС после трех лет переговоров об условиях выхода. Стороны договорились о переходном периоде до конца текущего года, на протяжении которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы.

Ранее сообщалось, что торговые переговоры Евросоюза и Великобритании продлятся как минимум до начала осени. При этом премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о готовности королевства перейти к торговле с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации при провале переговоров.

Пока от Лондона не поступает сигналов о готовности продлить переходный период, в связи с чем опасения «жесткого» разрыва становятся все более реалистичными. И хотя такой сценарий нежелателен для обеих сторон, наибольшие потери от него понесет именно Великобритания, так как она получает всего 7% европейского экспорта, в то время как на долю европейских рынков приходится 47% экспорта Соединенного Королевства.