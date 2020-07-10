ЕС резервирует пять млрд евро на случай провала переговоров с Лондоном после Брекзита

В бюджете Европейского Союза на 2021-2027 годы будет зарезервировано пять миллиардов евро на случай провала торговых переговоров с Британией после Брекзита.
Как пояснил глава Европейского совета Шарль Мишель, по предложению которого учрежден резерв, эти средства предназначены для оказания экстренной помощи странам Евросоюза.
1 февраля текущего года Британия покинула ЕС после трех лет переговоров об условиях выхода. Стороны договорились о переходном периоде до конца текущего года, на протяжении которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы.
Ранее сообщалось, что торговые переговоры Евросоюза и Великобритании продлятся как минимум до начала осени. При этом премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о готовности королевства перейти к торговле с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации при провале переговоров.
Пока от Лондона не поступает сигналов о готовности продлить переходный период, в связи с чем опасения «жесткого» разрыва становятся все более реалистичными. И хотя такой сценарий нежелателен для обеих сторон, наибольшие потери от него понесет именно Великобритания, так как она получает всего 7% европейского экспорта, в то время как на долю европейских рынков приходится 47% экспорта Соединенного Королевства.
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