Этим летом КоплиФест станет еще масштабнее

Tallinn Music Week объединяет передовые мировые идеи, связывая между собой городское пространство, искусство и гастрономическую культуру. Главная цель КоплиФеста - представить Копли, объединив впечатления об этом районе с культурным контекстом. Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд уверен, что сотрудничество с опытными партнерами поможет больше рассказать о развитии Копли. «В Копли множество скрытых жемчужин, которыми мы с гордостью делимся с гостями уже третий год подряд. В этом году Копли в рамках Tallinn Music Week безусловно получит больше внимания, а относительно молодому фестивалю КоплиФест будет чему поучиться у настолько масштабного мероприятия, как Tallinn Music Week», - считает Ярвелайд. Ранее КоплиФест сотрудничал с Центром фольклорной музыки, предлагая местным жителям лучшие произведения традиционной музыки.

Главный организатор Tallinn Music Week Хелен Сильдна также позитивно оценивает возможности сотрудничества: «Нас всегда вдохновляли перемены, происходящие в Таллинне, так что мы хотели бы познакомить местных жителей и гостей с интересными уголками столицы. Каламая вместе с творческим городком Теллискиви, Ноблесснером и новым зданием Художественной академии уже второй год подряд находятся в центре нашего внимания, а теперь время поближе изучить окрестности Копли и новый источник вдохновения – завод Пыхьяла. Объединяя силы с КоплиФестом, мы сможем предложить нашим гостям что-то совершенно новое». В этом году основной акцент программы будет сделан на истории и развитии Копли.

История КоплиФеста начинается с фестиваля Коплиских линий, организованного несколько лет назад жителями района. Главной площадкой КоплиФеста станет территория завода Пыхьяла (Марати, 5), однако фестиваль будет проходить по всему Копли.

Фестиваль Tallinn Music Week, который пройдет с 27 по 30 августа, включает в себя международную музыкальную программу, конференцию в Эстонской художественной академии и различные мероприятия городского фестиваля.

Подробнее о КоплиФесте читайте здесь.