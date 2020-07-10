Фото и видео ⟩ Родилась в 1913 году: жительница Тарту отметила 107-й день рождения

Валли-Эмили жила в сияющей чистотой квартире в Аннелинна, могла сама справляться и была довольна всеми, кого упоминали в разговоре. Своим сыном Уно Хейнола, невесткой-врачом Эпп Хейнола и внуками Ивари и Ивикой.

Валли-Эмили в своем доме пять лет назад, когда ей исполнилось 102 года. ФОТО: Aime Jõgi

В 101-й день рождения встречи не было, а когда Валли-Эмили исполнилось 102 года, они вновь пили кофе. Она вновь хвалила семью сына и то, что благодаря им она еще может сама справляться с жизнью дома.

С тех пор прошло пять лет.

Третья встреча

Вчера встреча с Валли-Эмили Хейнола прошла в белой ротонде в парке мыйзы Пийгасте. В Пийгасте находится пансионат, где Валли-Эмили живет с января этого года.

«Все здесь нормально, люди очень хорошие», - рассказывает Валли-Эмили о жизни в доме по уходу. И по-прежнему она ни на что не жалуется: «Я могу жить так, важно быть справедливым и честным, и на душе будет радостно. И я настолько специфична, что не умею ругаться».

А как здоровье? «Здоровье нормальное. Ничего не болит. Иногда побаливает нога, но так болит у каждого, это проходит», - отвечает она.

На столе были клубника, печенье и лимонад с малиной и черной смородой. Звучит смех и песня. В шутках и подколках Валли-Эмили не уступает своему сыну Уно.

На вопрос, который по счету день рождения она сегодня празднует, Валли-Эмили ответила, что ей надо немного времени, чтобы посчитать. Никто не может обижаться, что дама хочет оставить такой вопрос без ответа.

Сирота без матери

Валли-Эмили примерно 90 лет назад. ФОТО: Erakogu

Одна тоска у нее все-таки есть. Это тоска по матери, поскольку Валли-Эмили называет себя сиротой. Ее мать умерла, когда ей было всего четыре года. Отец вновь женился и вместе с новой женой завел много детей, о которых заботилась Валли-Эмили. Также мачеха рано отправила ее заниматься животноводством.

«Но она была хорошим человеком», - без чувства горечи рассказывает о мачехе Валли-Эмили.

Валли-Эмили училась в Валгаской гимназии для девочек, она вышла замуж за Юлиуса-Теодора Хейнола, который был спортсменом и машинистом. К счастью, муж Валли-Эмили вернулся из тюремного лагеря Воркуты, куда его сослали в 1945 году, и они прожили вместе 51 год.

В молодости Валли-Эмили работала на Валгаском ликеро-водочном заводе, а после войны — в закроме для зерна в Валга и также в швейной промышленности.