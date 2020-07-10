Пт, 10.07.2020
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  • Эстония
  • Развалины бывшего партийного дома в Вильянди доживают последние дни

Фото и видео ⟩ Развалины бывшего партийного дома в Вильянди доживают последние дни

К понедельнику последние остатки вильяндиского здания на площади Вабадузе, известного в  народе как "Дом департаментов", должны быть снесены с лица земли, пишет Sakala.

Снос начался в июне и, как ожидается, будет завершен к середине августа.

Здание было построено в конце 1970-х годов для Вильяндиского райкома Коммунистической партии Эстонии.

На протяжении долгого времени в нем действовало много различных учреждений, таких как Центр развития, Департамент социального страхования, Департамент статистики, Департамент защиты прав потребителей, адвокатское бюро, бюро юридической помощи и банк. Последним в здании располагалсч туристический инфоцентр.

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