Reuters: зону евро скоро пополнят еще две страны

«Мы заложили основу для вступления Хорватии и Болгарии в еврозону», — заявил в четверг глава Еврогруппы министров финансов еврозоны Марио Сентено, подводя итоги своего 2,5-летнего президентства, которое завершится на этой неделе.

Это будет первое присоединение к евро с 2015 года, когда Литва присоединилась к зоне евро. В настоящее время 19 стран перешли на евро.

Два источника, не названные Reuters, сообщили, что решение будет объявлено во время, когда на биржах будет нерабочий день, вероятно, в выходные.

Страны Европейского Союза, использующие евро:

Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Словакия, Словения, Испания, Словения

Страны Европейского Союза, которые используют свою собственную валюту:

Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Дания, Швеция

Евро используется, но не в Европейском Союзе:

Андорра, Сан-Марино, Ватикан, Черногория, Монако