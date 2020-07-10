Reuters: зону евро скоро пополнят еще две страны

Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
«Мы заложили основу для вступления Хорватии и Болгарии в еврозону», — заявил в четверг глава Еврогруппы министров финансов еврозоны Марио Сентено, подводя итоги своего 2,5-летнего президентства, которое завершится на этой неделе.
Это будет первое присоединение к евро с 2015 года, когда Литва присоединилась к зоне евро. В настоящее время 19 стран перешли на евро.
Два источника, не названные Reuters, сообщили, что решение будет объявлено во время, когда на биржах будет нерабочий день, вероятно, в выходные.
Страны Европейского Союза, использующие евро:
Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Словакия, Словения, Испания, Словения
Страны Европейского Союза, которые используют свою собственную валюту:
Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Дания, Швеция
Евро используется, но не в Европейском Союзе:
Андорра, Сан-Марино, Ватикан, Черногория, Монако
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