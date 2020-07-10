Пт, 10.07.2020
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  • Шапки, перчатки, ключи: забытое в автобусах добро ждет хозяев

Фото ⟩ Шапки, перчатки, ключи: забытое в автобусах добро ждет хозяев

ФОТО: atko liinid

Люди часто теряют в автобусах вещи. В большинстве случаев забывчивый человек считает, что возвращение потерянной вещи — безнадежное мероприятие. На самом деле большинство потерянных вещей поступают в определенное место и ждут своих владельцев, пишет Järva Teataja.

Как видно по фотографиям, первое место среди забытых вещей занимают шапки и перчатки. Но водители автобусов находят на сиденьях также телефоны, портфели, огромное количество ключей. Среди находок есть и одинокий зимний сапог.

ФОТО: atko liinid

Также в автобусах забывают и именные карты общественного транспорта (Якоб Тикерпалу, Карл Аугуст Ныммик, Мари-Хелен Ааре), ученические билеты (Пауль Раудкиви, Мари-Хелен Ааре), партнерскую карту Selver и банковскую карту Swedbank.

Владельцы могут забрать изображенные на снимках вещи в Пайде в конторе Atko Liinid.

ФОТО: atko liinid

ФОТО: atko liinid

ФОТО: atko liinid

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