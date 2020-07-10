Фото ⟩ Шапки, перчатки, ключи: забытое в автобусах добро ждет хозяев

Люди часто теряют в автобусах вещи. В большинстве случаев забывчивый человек считает, что возвращение потерянной вещи — безнадежное мероприятие. На самом деле большинство потерянных вещей поступают в определенное место и ждут своих владельцев, пишет Järva Teataja.