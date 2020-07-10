Проверка Министерства образования: из-за выявленных проблем школе грозит закрытие

Министерство образования выявило проблемы в делопроизводстве школы, несоответствие школьных учебных программ государственной программе обучения, а также и тот факт, что почти половина педагогов не соответствуют требуемой квалификации и не могут преподавать в школе, пишет rus.err.ee.

"Очень сильно сомневаюсь, что в ближайшее время нам удастся найти 12 педагогов, которые соответствуют требуемой квалификации", - говорит в прошлом завуч Синимяэской школы, а ныне член горсобрания Нарва-Йыэсуу Кай Кийвер.

По словам советника горуправы Нарва-Йыэсуу по вопросам образования Имре Лийва, устранением проблем в школе коллектив во главе с директором займется после выхода из отпуска. На данный момент, как он отметил, важно решить все проблемы и спасти школу от возможного закрытия.