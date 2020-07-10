Вс, 12.07.2020
Статья Путина со сталинистской трактовкой истории, защищающая советскую империю, говорит о том, с какими целями глава РФ хочет проводить политику в ближайшем будущем. Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Уже с завтрашнего дня: карантин должны соблюдать приехавшие в Эстонию из семи европейских стран
1

Уже с завтрашнего дня: карантин должны соблюдать приехавшие в Эстонию из семи европейских стран

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Remo Tõnismäe

На основании относительного числа зараженных коронавирусом, с понедельника, 13 июля, при въезде в Эстонию должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию приезжающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии и Люксембурга.

Самоизоляция с новой недели не действует для приезжающих из Великобритании, Австрии, Бельгии, Испании, Голландии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Венгрии и с Мальты. Для приезжающих из других стран мира по-прежнему действует 14-дневный карантин. 

Из входящих в одобренный ЕС список третьих стран (Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Черногория, Южная Корея, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия) самоизоляцию должны соблюдать только прибывающие из Черногории и Сербии.

Информацию о странах и требованиях для прибывающих можно найти на сайте МИД Эстонии. Список обновляется каждую пятницу и начинает действовать со следующего понедельника. 

Из-за распространения коронавируса МИД настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением стран ЕС, где зараженных 16 или меньше на 100 000 жителей в течение последних 14 дней и при приезде откуда не надо соблюдать самоизоляцию.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ