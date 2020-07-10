Уже с завтрашнего дня: карантин должны соблюдать приехавшие в Эстонию из семи европейских стран

Самоизоляция с новой недели не действует для приезжающих из Великобритании, Австрии, Бельгии, Испании, Голландии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Венгрии и с Мальты. Для приезжающих из других стран мира по-прежнему действует 14-дневный карантин.

Из входящих в одобренный ЕС список третьих стран (Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Черногория, Южная Корея, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия) самоизоляцию должны соблюдать только прибывающие из Черногории и Сербии.

Информацию о странах и требованиях для прибывающих можно найти на сайте МИД Эстонии. Список обновляется каждую пятницу и начинает действовать со следующего понедельника.

Из-за распространения коронавируса МИД настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением стран ЕС, где зараженных 16 или меньше на 100 000 жителей в течение последних 14 дней и при приезде откуда не надо соблюдать самоизоляцию.