Масштабный сбой: клиенты Swedbank столкнулись с неполадками

Представитель Swedbank Янис Кропс подтвердил TVNET, что у приложения кратковременные технические проблемы, которые были отмечены как в Латвии, так и в Литве и Эстонии.

По его словам, в ближайшее время проблемы должны быть устранены. Пока банк работает над решением, там призвали использовать полную версию интернет-банка в телефоне или на компьютере.

Atvainojamies, šobrīd novērota lēndarbība Swedbank mobilajā lietotnē. Kamēr strādājam pie risinājuma, aicinām viedtālrunī vai datorā izvēlēties internetbankas pilno versiju - https://t.co/miip1wMyWR

Ziņosim, kad lietotne atkal darbosies ierastajā režīmā. — Swedbank (@SwedbankLatvia) July 10, 2020

10 июля пользователи смартфонов iPhone и планшетов iPad из разных стран пожаловались на сбои в работе многих популярных приложений, включая TikTok, Spotify, Tinder, Viber и другие. Android-устройства эти неполадки не затронули.

Жалобы на проблемы с запуском приложений массово распространялись в соцсетях, пишет Newsru со ссылкой на The Verge. По всей видимости, причиной массового сбоя стала ошибка в наборе средств разработки (SDK) соцсети Facebook, который встроен во многие мобильные приложения, позволяя пользователям заходить в них через аккаунт в Facebook. Похожий сбой из-за SDK социальной сети уже имел место в мае этого года.

В Facebook сообщили, что знают о проблеме с приложениями и изучают ситуацию.