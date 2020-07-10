Сыырумаа пожертвовал Центристской партии 55 000 евро

В прошлом году Сыырумаа пожертвовал Центристской партии в общей сложности 210 000 евро, пишет Postimees.

Сандер Селлин, который по данным коммерческого регистра не входит в Центристскую партию, во втором квартале пожертвовал в общей сложности 5000 евро. Депутат Европарламента Яна Тоом поддержала партию тремя пожертвованиями на общую сумму 4590 евро.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон пожертвовала партии 2222 евро, премьер-министр Юри Ратас поддержал партию членским взносом и пожертвованиями на общую сумму 1210 евро. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас пожертвовал 1500 евро, а мэр Таллинна Михаил Кылварт — 512 евро.