Безумная кампания: на финской заправке можно будет получить бесплатное топливо

Кампания продлится 13 июля с 17 часов до полуночи, топливо нужно заправлять только в баки автомобилей, мотоциклов и микроавтобусов, наливать топливо отдельно в канистры запрещено. Бесплатно будут «продавать» 95-й и 98-й бензин, а также дизельное топливо.
Во время кампании ожидаются невероятные очереди, поэтому в Туури будет изменена организация дорожного движения.
Кампания приурочена к дню рождения руководителя предприятия, известного в Финляндии бизнесмена Веса Кескинена.
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