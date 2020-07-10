Пт, 10.07.2020
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Безумная кампания: на финской заправке можно будет получить бесплатное топливо

Топливо. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

Финское предприятие Veljekset Keskinen в понедельник, 13 июля, проведет кампанию, в рамках которой на расположенной в Туури заправке будут заправлять всех желающих бесплатно, пишет портал Geenius.

Кампания продлится 13 июля с 17 часов до полуночи, топливо нужно заправлять только в баки автомобилей, мотоциклов и микроавтобусов, наливать топливо отдельно в канистры запрещено. Бесплатно будут «продавать» 95-й и 98-й бензин, а также дизельное топливо.

Во время кампании ожидаются невероятные очереди, поэтому в Туури будет изменена организация дорожного движения.

Кампания приурочена к дню рождения руководителя предприятия, известного в Финляндии бизнесмена Веса Кескинена.

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