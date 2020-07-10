Безумная кампания: на финской заправке можно будет получить бесплатное топливо

Кампания продлится 13 июля с 17 часов до полуночи, топливо нужно заправлять только в баки автомобилей, мотоциклов и микроавтобусов, наливать топливо отдельно в канистры запрещено. Бесплатно будут «продавать» 95-й и 98-й бензин, а также дизельное топливо.