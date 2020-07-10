Невероятно: завтра на финской заправке всех желающих заправят бесплатно

Кампания продлится 13 июля с 17 часов до полуночи, топливо нужно заправлять только в баки автомобилей, мотоциклов и фургонов. Наливать топливо отдельно в канистры, в баки грузовиков и в цистерны запрещено, пишет Postimees.

Заправка Kyläkauppa, на которой завтра будут бесплатно «продавать» топливо, находится в городе Алавус в деревне Туури. Поскольку компания явно будет пользоваться популярностью, на это время будет изменена организация движения у торгового центра и заправки.

С собой необходимо взять платежную карту, поскольку заправщик технически не сможет выдать топливо без карты. Бесплатно будут «продавать» 95-й и 98-й бензин, а также дизельное топливо.

Кампания приурочена к дню рождения руководителя предприятия, известного в Финляндии бизнесмена Веса Кескинена. Подобные кампании он проводил и раньше: год назад продавал топливо по одному евро, а один раз и вовсе по 52 цента.

Видео того, что происходило возле заправки год назад:

Союз продавцов топлива Финляндии и конкуренты считают деятельность бизнесмена противоречащей здравому смыслу, но признают, что рыночная экономика позволяет продавать по той цене, какая будет душе угодна. По подсчетам за семь часов успеют раздать от 15 000 до 20 000 литров бесплатного топлива.