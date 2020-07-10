Мартин Рейм покинул пост главного тренера «Левадии»

В пятницу, 10 июля, Мартин Рейм покинул пост главного тренера футбольного клуба "Левадия".
Временно руководить командой будет Владимир Васильев, помогать ему будет Евгений Гурчиогулянц, тренером вратарей продолжит работать Айн Таммус, передает rus.err.ee со ссылкой на официальный сайт "Левадии".
"После встречи в четверг с руководством клуба пришел к убеждению, что продолжение сотрудничества не было бы разумным. Сегодня известил о своем решении как руководство, так и игроков "Левадии", - сказал Мартин Рейм.
"Отставка Мартина для нас была неожиданной, но он принял свое решение, и мы его уважаем", - отметил спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко.