Владелец проник в жилье без ведома квартиросъемщиков: возбуждено уголовное дело

Вчера, 9 июля, было начато уголовное производство в связи с тем, что в конце июня в Пярну в квартиру на улице Харидузе самовольно проник 68-летний мужчина, пишет Pärnu Postimees.
Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Кюллике Каск сказала, что в рамках уголовного расследования будет проверено подозрение, что владелец съемной квартиры без ведома и разрешения квартиросъемщиков вошел в жилье. Неприкосновенность дома защищена законом и, если жилое помещение сдано внаем, это дом квартиросъемщика. «Это значит, что без разрешения квартиросъемщика туда не может зайти и владелец», - сказала Каск.
Что в квартире мог делать владелец, будет выяснено в ходе расследования.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!