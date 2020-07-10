Пт, 10.07.2020
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  • Владелец проник в жилье без ведома квартиросъемщиков: возбуждено уголовное дело

Владелец проник в жилье без ведома квартиросъемщиков: возбуждено уголовное дело

Фото иллюстративное.

ФОТО: Kristjan Teedema

Вчера, 9 июля, было начато уголовное производство в связи с тем, что в конце июня в Пярну в квартиру на улице Харидузе самовольно проник 68-летний мужчина, пишет Pärnu Postimees.

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Кюллике Каск сказала, что в рамках уголовного расследования будет проверено подозрение, что владелец съемной квартиры без ведома и разрешения квартиросъемщиков вошел в жилье. Неприкосновенность дома защищена законом и, если жилое помещение сдано внаем, это дом квартиросъемщика. «Это значит, что без разрешения квартиросъемщика туда не может зайти и владелец», - сказала Каск.

Что в квартире мог делать владелец, будет выяснено в ходе расследования.

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