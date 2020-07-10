Владелец проник в жилье без ведома квартиросъемщиков: возбуждено уголовное дело

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Кюллике Каск сказала, что в рамках уголовного расследования будет проверено подозрение, что владелец съемной квартиры без ведома и разрешения квартиросъемщиков вошел в жилье. Неприкосновенность дома защищена законом и, если жилое помещение сдано внаем, это дом квартиросъемщика. «Это значит, что без разрешения квартиросъемщика туда не может зайти и владелец», - сказала Каск.