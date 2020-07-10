Собор Святой Софии превратился в мечеть: РПЦ раскритиковала это решение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спустя пару часов после решения суда в своем блоге в Twitter опубликовал указ, согласно которому, собор Святой Софии будет передан в ведение Управления по делам религии и открыт для проведения в нем мусульманских богослужений.

По данным газеты Hürriyet, решение суда будет выполнено в течение 30 дней. Сторонники правящей в Турции исламско-консервативной Партии справедливости и развития много лет выступали за превращение музея обратно в мечеть.

Собор Cвятой София был построен в годы правления императора Юстиниана и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть.

Здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году собор посетили 3,7 миллиона человек, он был самым посещаемым музеем Турции.

РПЦ критикует это решение

В Русской православной церкви выразили озабоченность решением Госсовета Турции отменить постановление правительства от 1934 года о придании собору Святой Софии статуса музея. "Приходится констатировать, что обеспокоенность миллионов христиан не была услышана", - заявил в пятницу, 10 июля, глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Решение суда показывает, что все призывы о необходимости чрезвычайной деликатности в данном вопросе проигнорированы, добавил он.

Патриарх Кирилл призвал сохранить нейтральный статус собора

6 июля глава РПЦ патриарх Кирилл выступил с заявлением, в котором призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии. "Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", - говорилось в заявлении.