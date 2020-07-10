Фото и видео ⟩ Covid-19 или произвол властей? Против чего протестует Сербия

Во вторник и среду в социальных сетях и в некоторых независимых СМИ распространились фотографии того, как сербская полиция расправляется с протестующими.

are you really going to ignore this? bcoz it isnt america or some big country that we're talking about right now? do you ACTUALLY care about police brutality if youre gonna ignore all the shit thats happening in Serbia???? are u THAT lazy to even just rETWEET posts about it? pic.twitter.com/caTB4EEd7S — ‼CHECK PINNED‼elio˙｡ﾟ°.𓆝. ° (@winxui) July 9, 2020

В протестах в Белграде, Нови Саде и Нише приняли участие тысячи человек. В отличие от предыдущих дней, в четверг демонстрации прошли преимущественно миролюбиво - чтобы избежать любых столкновений, организовывались сидячие протесты и шествия.

ФОТО: AFP/SCANPIX

#Serbia 🇷🇸: important to stress anti-government protests are not just limited to the capital #Belgrade.



This was the southern city of #Nis last night pic.twitter.com/6BCCj386ai — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) July 9, 2020

В зарубежных СМИ главным образом прозвучало, что причина протестов в возобновлении ограничений из-за Covid-19, однако это очень поверхностное объяснение.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Почему Сербия протестует?

Согласно официальным данным, в Сербии подтверждено 17 000 случаев инфицирования Covid-19. Умерли 352 человека.

Весной в Сербии действовал один из самых жестких карантинных режимов на Балканах, однако в июне его полностью отменили.

Это совпало с парламентскими выборами, на которых победила партия президента Александра Вучича. Вскоре после выборов статистика стала показывать резкое ухудшение ситуации с Covid-19, пишет "Медуза".

ФОТО: SIPA/Scanpix

Во вторник, 7 июля, Вучич заявил о намерении возобновить комендантский час.

Жители вышли на улицы, реагируя на то, что решения правительства подчинены интересам политиков, а не общества.

В четверг, 9 июля, власти отказались от идеи комендантского часа, однако запретили жителям Белграда собираться больше чем по 10 человек.

ФОТО: SIPA/Scanpix

По данным Freedom House, правящая ультранационалистическая Сербская прогрессивная партия в последние годы подорвала политические права и гражданские свободы. Существует давление на независимые СМИ, политических оппонентов и гражданское общество.

В ноябре 2018 года после нападения на оппозиционного политика Борко Стефановича в Сербии вспыхнули протесты против правительства, которые продолжились и в 2019 году. Демонстранты требовали отставки Вучича, свободы прессы и честных выборов.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В 2019 году журналистские организации зафиксировали 119 случаев давления или насилия, направленного против журналистов Сербии. Независимые СМИ регулярно получают выговоры и подвергаются клевете в лояльных правительству СМИ.

Галерея: Насильственные протесты в Сербии