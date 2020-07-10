Пт, 10.07.2020
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Фото и видео ⟩ Covid-19 или произвол властей? Против чего протестует Сербия

ФОТО: AFP/SCANPIX

​В Сербии уже несколько дней продолжаются протесты, в которых наблюдается насилие со стороны полиции. Так как свобода прессы в стране ограничена, в зарубежных СМИ прозвучали различные версии о том, что лежит в основе этих акций, пишет Rus.TVNET.

Во вторник и среду в социальных сетях и в некоторых независимых СМИ распространились фотографии того, как сербская полиция расправляется с протестующими. 

В протестах в Белграде, Нови Саде и Нише приняли участие тысячи человек. В отличие от предыдущих дней, в четверг демонстрации прошли преимущественно миролюбиво - чтобы избежать любых столкновений, организовывались сидячие протесты и шествия. 

ФОТО: AFP/SCANPIX

В зарубежных СМИ главным образом прозвучало, что причина протестов в возобновлении ограничений из-за Covid-19, однако это очень поверхностное объяснение. 

ФОТО: SIPA/Scanpix

Почему Сербия протестует?

Согласно официальным данным, в Сербии подтверждено 17 000 случаев инфицирования Covid-19. Умерли 352 человека. 

Весной в Сербии действовал один из самых жестких карантинных режимов на Балканах, однако в июне его полностью отменили.

Это совпало с парламентскими выборами, на которых победила партия президента Александра Вучича. Вскоре после выборов статистика стала показывать резкое ухудшение ситуации с Covid-19, пишет "Медуза".

ФОТО: SIPA/Scanpix

Во вторник, 7 июля, Вучич заявил о намерении возобновить комендантский час.

Жители вышли на улицы, реагируя на то, что решения правительства подчинены интересам политиков, а не общества. 

В четверг, 9 июля, власти отказались от идеи комендантского часа, однако запретили жителям Белграда собираться больше чем по 10 человек.

ФОТО: SIPA/Scanpix

По данным Freedom House, правящая ультранационалистическая Сербская прогрессивная партия в последние годы подорвала политические права и гражданские свободы. Существует давление на независимые СМИ, политических оппонентов и гражданское общество.

В ноябре 2018 года после нападения на оппозиционного политика Борко Стефановича в Сербии вспыхнули протесты против правительства, которые продолжились и в 2019 году. Демонстранты требовали отставки Вучича, свободы прессы и честных выборов.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В 2019 году журналистские организации зафиксировали 119 случаев давления или насилия, направленного против журналистов Сербии. Независимые СМИ регулярно получают выговоры и подвергаются клевете в лояльных правительству СМИ.

Галерея: Насильственные протесты в Сербии 

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