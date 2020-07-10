В Тарту обнаружена фальшивая монета: вновь следы ведут в Кохтла-Ярве

Если обычно мошенники подделывают бумажные деньги, то в Тарту была обнаружена предположительно фальшивая монета.
Вчера, 9 июля, было начато уголовное производство в связи с тем, что в Тарту на находящемся на улице Выру предприятии была обнаружена монета номиналом два евро с признаками подделки, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Эта монета поступила с предприятия, находящегося на улице Калеви в Кохтла-Ярве.
Все обстоятельства инцидента выясняются.
Аналогичный инцидент также с монетой номиналом два евро произошел в январе этого года. Та монета также поступила в Тарту из Кохтла-Ярве.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!