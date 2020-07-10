В России в мае от COVID-19 умерло вдвое больше людей, чем заявлено

По данным Росстата количество умерших от последствий COVID-19 в мае оказалось в два раза больше, чем сообщал оперативный штаб по борьбе с пандемией, пишет DW.
В России в мае от коронавируса умерло 7444 человека. Эти данные содержатся в отчете Росстата. Как следует из документа, в 5644 случаях вирус был подтвержден лабораторно, еще в 1800 - тест оказался отрицательным, но клиническая картина с высокой долей вероятности указывала на наличие SARS-СoV-2.
Кроме того, еще 1530 человек c COVID-19 умерли от других заболеваний, на развитие которых коронавирус оказал существенное влияние. При этом 3478 человек, у которых был подтверждено инфицирование вирусом SARS-СoV-2, скончались от причин, которые с коронавирусом никак не связанны.
При этом, согласно данным регулярно публикуемым федеральным штабом по борьбе с пандемией при правительстве РФ, в мае от последствий COVID-19 умерли 3686 пациентов.
Всего с начала пандемии в России, согласно официальным данным, коронавирусная инфекция подтверждена у 713 936 человек. 489 068 пациентов справились с болезнью, 11 017 человек стали жертвами COVID-19.