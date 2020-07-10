В России в мае от COVID-19 умерло вдвое больше людей, чем заявлено

В России в мае от коронавируса умерло 7444 человека. Эти данные содержатся в отчете Росстата. Как следует из документа, в 5644 случаях вирус был подтвержден лабораторно, еще в 1800 - тест оказался отрицательным, но клиническая картина с высокой долей вероятности указывала на наличие SARS-СoV-2.

Кроме того, еще 1530 человек c COVID-19 умерли от других заболеваний, на развитие которых коронавирус оказал существенное влияние. При этом 3478 человек, у которых был подтверждено инфицирование вирусом SARS-СoV-2, скончались от причин, которые с коронавирусом никак не связанны.

При этом, согласно данным регулярно публикуемым федеральным штабом по борьбе с пандемией при правительстве РФ, в мае от последствий COVID-19 умерли 3686 пациентов.