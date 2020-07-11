Forbes: Российскую атомную подводную лодку видели в Балтийском море

Она прошла пролив между Данией и Швецией и взяла курс в направлении Санкт-Петербурга.

Как пишет Postimees, вероятно, речь идет об атомном подводном ракетоносном крейсере "Орёл" (К-266), принадлежащем Северному флоту России, который, очевидно, примет участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге 26 июля.

Forbes отмечает, что "Орёл" - мощная атомная субмарина, вооруженная сверхзвуковыми ракетами типа P-800 Ony, которые могут поражать как военные корабли, так и наземные цели. Подводная лодка также может быть вооружена крылатыми ракетами 3М13К Калибр.

"Орёл" - одна из трех атомных подводных лодок "Оскар" II класса на российском военно-морском флоте. Судно также участвовало в военно-морском параде в Санкт-Петербурге в 2018 году.