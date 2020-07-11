В Египте на пляже утонул ребенок и пытавшиеся его спасти десять человек

"Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребенка", - говорится в сообщении.

Известно, что пляж был закрыт в связи с мерами против коронавируса. По этой причине он не был оснащен спасательными службами.

Погибшие пришли на пляж рано утром, так как хотели избежать попадания к патрулям.

На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако они все утонули.