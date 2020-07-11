В Египте на пляже утонул ребенок и пытавшиеся его спасти десять человек

Не менее 11 человек утонули на закрытом властями Египта пляже около Александрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал.
"Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребенка", - говорится в сообщении.
Известно, что пляж был закрыт в связи с мерами против коронавируса. По этой причине он не был оснащен спасательными службами.
Погибшие пришли на пляж рано утром, так как хотели избежать попадания к патрулям.
На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако они все утонули.
Спасатели обнаружили тела восьмерых человек, поиски остальных продолжаются, уточняет агентство Anadolu.