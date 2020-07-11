ВОЗ: пандемию коронавируса еще можно взять под контроль

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус полагает, что, несмотря на возникающие сложности, пандемию коронавируса все же можно взять под контроль, пишет Postimees.
"Есть много примеров со всего мира, которые показали, что, даже если вспышка COVID-19 очень сильна, ее можно взять под контроль", - заявил Гебрейесус на брифинге в пятницу.
При этом он отметил, что "только решительные действия в сочетании с единением народов и глобальной солидарностью могут повернуть пандемию COVID-19 вспять".
"(Для борьбы с COVID-19) нам необходимы лидерство, участие общественности и коллективная солидарность", - заключил Гебрейсус.
В 196 странах и территориях мира подтверждено почти 12,3 случаев инфицирования новым коронавирусом Covid-19, который также унес жизни как минимум 555 000 человек во всем мире.
Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, со своей стороны, подчеркнул необходимость быть очень бдительными в отношении незначительных вспышек, которые могут расти и распространяться очень быстро.