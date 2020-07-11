ВОЗ: пандемию коронавируса еще можно взять под контроль

"Есть много примеров со всего мира, которые показали, что, даже если вспышка COVID-19 очень сильна, ее можно взять под контроль", - заявил Гебрейесус на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что "только решительные действия в сочетании с единением народов и глобальной солидарностью могут повернуть пандемию COVID-19 вспять".

"(Для борьбы с COVID-19) нам необходимы лидерство, участие общественности и коллективная солидарность", - заключил Гебрейсус.

В 196 странах и территориях мира подтверждено почти 12,3 случаев инфицирования новым коронавирусом Covid-19, который также унес жизни как минимум 555 000 человек во всем мире.