Анализ: Tallink потерял более двух миллионов пассажиров

С 1 апреля по 30 июня cудами Tallink воспользовалось 388 520 человек, что на 85% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В пассажирах потери составили 2,26 млн человек, что составляет почти четверть всех пассажиров за прошлый год.

Во втором квартале между Таллинном и Хельсинки на судах Tallink путешествовало на миллион меньше пассажиров, чем в то же время в прошлом году, а количество пассажиров на судах, направляющихся в Швецию (Финляндия-Швеция, Эстония-Швеция и Латвия-Швеция), сократилось на 1,2 миллиона.

С середины марта правительства Эстонии, Латвии и Финляндии объявили чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, и государственные границы были закрыты, в результате чего число пассажиров Tallink в марте резко сократилось на 59,3 процента. Таким образом, коронакризис влиял на компанию в первом квартале всего полмесяйа, или одну шестую часть квартала. Из-за кризиса Tallink уже в первом квартале потерял около 400 000 пассажиров , из которых почти 190 000 - на эстонско-финских маршрутах и ​​около 145 000 - на финско-шведских маршрутах.

Хотя убыток Tallink увеличился до 30,2 млн евро в первом квартале этого года, результат был довольно хорошим, так как туристическая активность в первом квартале всегда была скромной. В первом квартале прошлого года убытки Tallink составили 25 миллионов евро, а в 2018 году - 20 миллионов евро.

Из-за коронавируса оборот Tallink в первом квартале снизился на 13 процентов до 155 миллионов евро, при том, что оборот также снижался год назад.

Болезненная статистика

Поскольку статистика перевозок Tallink за второй квартал уже опубликована, можно оценить, насколько может упасть оборот. Продажи в магазинах и ресторанах составляют наибольшую долю в обороте судоходной компании: 42 процента в первом квартале прошлого года и 44 процента в первом квартале этого года; продажи билетов - 20 и 21 процент соответственно и фрахт 16 и 18 процентов. Таким образом, услуги, продаваемые пассажирам, составляют 62-65% оборота концерна.

Согласно подсчетам, средний пассажир потратил 77 евро на билеты и в судовых магазинах и ресторанах в первой половине прошлого года, тогда как в первом квартале средний показатель составлял 75,6 евро, а во втором квартале - 78,7 евро. В то же время путешествующие между Финляндией и Швецией потратили на одну пятую больше среднего, а пассажиры между Таллинном и Хельсинки потратили почти на треть меньше, чем в среднем. Это также логично, потому что путешествие на судне между Таллинном и Хельсинки длится несколько часов, а между Финляндией и Швецией - всю ночь. Кроме того, средний разрыв в доходах пассажиров также довольно велик.

Усохшие доходы

Таким образом, основываясь на уменьшении количества пассажиров, можно предположить, что Tallink потерял не менее 200 миллионов евро дохода во втором квартале. Однако, учитывая, что использование предлагаемых услуг, вероятно, в мае-июне, было значительно ниже, чем обычно, снижение доходов может быть еще более резким.